Le cri d’alarme de la Croix-Rouge car le budget de l’aide alimentaire explose : les chiffres pour la province de Namur et ce que vous pouvez faire

“L’année passée les prix élevés des carburants, du gaz de l’électricité ont plongé les familles que nous aidons dans de grandes difficultés. Cette année, non seulement les prix de l’énergie restent élevés mais en plus s’y ajoute une inflation importante dans tous les secteurs de la vie courante. Et notamment un secteur essentiel : l’alimentaire. Quand on fait ses courses, c’est plus 12 % sur le ticket de caisse à la sortie du magasin ! ”, explique Nancy Ferroni, porte-parole.

Avec 47 épiceries sociales et 47 points de distributions de colis alimentaires, la Croix-Rouge de Belgique est un acteur majeur d’une aide alimentaire de qualité, mais elle craint que ses ressources ne soient suffisantes avec l’arrivée de l’hiver. “Le budget consacré par la Croix-Rouge à l’aide alimentaire est en constante augmentation : plus 25 % ces 5 dernières années ! Ce budget conséquent sert à acheter les denrées et à entretenir la logistique, mais de plus, grâce à nos accords avec la grande distribution, nous complétons l’aide en redistribuant par année l’équivalent de 2,5 millions d’euros en nourriture invendue, autant de produits frais qui complètent le panier de courses. Actuellement, face à l’afflux de demandes, nous sommes déjà obligés de réduire les quantités pour continuer à aider un maximum de familles. Nous redoutons de devoir dire stop à un moment et de ne pouvoir aider tout le monde cet hiver”.

La province compte 4 épiceries sociales : Ciney, Floreffe, Philippeville, Florennes, ainsi qu’une participation active avec d’autres partenaires dans une épicerie sociale à Havelange. Ensemble les épiceries ont enregistré 4395 passages en caisse en 2021, contre 5163 en 2022. 3153 colis (récurrents) d’invendus ont été distribués en 2021, contre 5884 l’année écoulée. “On est déjà à 2833 pour le premier semestre 2023…” Enfin, 4179 colis alimentaires “d’urgence”, attribués à des personnes qui arrivent spontanément à la Croix-Rouge, ont été délivrés l’année passée.

”Ce 16 octobre, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation, nous en appelons à la solidarité : faites un don pour aider la Croix-Rouge à poursuivre son aide alimentaire auprès des familles en difficulté. www.croix-rouge.be ou BE72 0000-0000-1616 (communication : don aide alimentaire) 50€ = 1 mois de courses pour 2 personnes dans une épicerie sociale 55€ = 1 colis alimentaire urgent, complété de produits frais Retrouvez sur notre site www.croix-rouge.be toutes les informations sur l’aide alimentaire de la Croix-Rouge.”