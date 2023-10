La province de Namur en pré-alerte suite à l'attentat de Bruxelles

Depuis ce lundi 16 septembre et l’attentat qui a coûté la vie à deux supporters suédois à Bruxelles, le niveau de la menace a été relevé à 3 par l’organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM). Cela signifie que la menace est grave sur l’ensemble du territoire belge, mais non imminente. "Seule Bruxelles est en niveau 4, soit une menace grave et imminente" commente Denis Mathen, gouverneur de la province de Namur. Concrètement, le niveau 3 de menace induit une vigilance accrue des services de gestion de crise. En province de Namur, le gouverneur a mis le comité provincial de coordination de crise en état de pré-alerte. "Le niveau 3 induit également une présence policière plus importante" continue le gouverneur namurois. Au vu des faits, les services du gouverneur ont fait l’état des lieux des intérêts suédois présents dans la province de Namur. Un scan qui s’est avéré négatif. "Nous avons aussi annulé l’inauguration du poste de circulation de la police de la route à Daussoulx et la visite ministérielle qui étaient prévues ce matin pour ne pas mobiliser les services de police."