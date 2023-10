Namur: 52 victimes d'un duo d'arnaqueurs

Ils sont quand même venus de Namur, de Sambreville ou même de Flandre pour tenter de récupérer une partie de leur préjudice. "Sans trop d’espoir", craint Me Gyselinx, avocat de la partie civile. "Les deux prévenus font défaut depuis le début. Et ils ont même peut-être quitté le territoire belge."

En tout, 52 personnes ont été visiblement arnaquées par ce tandem.

Dans la salle, le responsable d’une compagnie de taxi de Sambreville réclame une somme d’un peu plus de 600 €. Ici, c’est Mélika, la prévenue, qui est visée par la plainte. "Elle nous avait commandé une course de taxi de Namur jusqu’à Keumiée", détaille le préjudicié, un peu après l’audience. "C’était en plus le soir du réveillon de Noël, en 2020. Un peu avant d’arriver, elle signale qu’elle n’a pas d’argent liquide pour payer mais qu’elle va faire un virement, en utilisant une procédure vocale. On entend les messages qui confirment que le payement est fait." Mais rien ne finira sa course sur le compte de la compagnie de taxi. "Il y a eu aussi de l’argent prêté qui ne sera jamais rendu", explique-t-on encore du côté des parties civiles.

La dame lui paye son stationnement

Une Namuroise s’est également constituée partie civile, au nom de sa maman aujourd’hui décédée.

"Cette dame avait accosté ma maman en ville, alors qu’elle marchait sur le trottoir. Elle expliquait qu’elle n’avait qu’un billet de vingt euros et qu’elle ne savait donc pas régler le montant du stationnement avec l’horodateur." La dame plus âgée a visiblement très bon cœur et elle va payer la montant avec sa carte. "Mais l’arnaqueuse va réussir à subtiliser la carte bancaire de ma maman et elle ira retirer plus de 600 €", souffle la fille de la préjudiciée.

Le parquet veut marquer le coup et, par la voix du substitut Éric De Scheermaekere, c’est une peine de quatre ans de prison qui est requise à l’encontre de chacun des deux prévenus. Même si le tarif est aussi celui retenu par la juge Chantal Bourgeois, le 20 novembre, date du prononcé, encore faudra-t-il mettre la main sur ces deux-là. Et ce ne sera probablement pas une mince affaire.