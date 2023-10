Namur : des rencontres entre les producteurs locaux et les élèves des écoles communales

Concrètement, cela s’est traduit par la mise en place d’une cuisine de réchauffe et d’un système de livraison en liaison chaude pour permettre l’adhésion des cantines scolaires à la cuisine centralisée du CPAS et la labellisation “cantine durable” des cantines des maisons de repos du CPAS et des écoles communales. Mais aussi par la mise en place d’un programme de sensibilisation à destination des consommateurs et consommatrices, du personnel de service du CPAS et des cantines scolaires ou par l’acquisition de terres et mobilisation de terres publiques en vue de faciliter l’émergence de projets agricoles durables nourriciers, en faveur des circuits courts.

Plusieurs animations ont déjà eu lieu et ce moment d’échange entre les producteurs et les élèves se révèle enrichissant et productif. “Ces animations pour les élèves des écoles primaires permettent de gravir un échelon supplémentaire dans la sensibilisation des enfants à une alimentation saine, durable et locale”, explique pour sa part l’échevine de l’Enseignement, Christine Halut. Plusieurs producteurs et productrices ont ouvert les portes de leurs installations aux petites graines de curieux : la Ferme du Château, la Ferme de Vévy Wéron, les Jardins d’à Côté, les Jardins de la Vecquée ainsi que les Jardins d’Arthey.

Les visites se déroulent de 10h à 11h30. Les prochaines : le 19 octobre, les Jardins d’à côté (JADAC à Jambes) pour l’Ecole Parc Reine Astrid. Le 20 octobre, Les Jardins de la Vecquée, pour l’Ecole de Belgrade.