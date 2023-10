Sébastien Legrain, un des organisateurs, indique : “L’édition 2023 de Stout Sure Meuse sera l’occasion pour nous d’être plébiscité par la profession. Pierre Tilquin a accepté de parrainer notre week-end en proposant une dégustation exclusive et commentée de ses bières ! Le vendredi 20 octobre à 19H30, le maestro offrira une expérience extraordinaire aux quelques privilégiés qui auront réservé leur place en nous contactant à l’avance.”

2023 sera la 7ème édition de cet événement dédié aux bières noires et acides. 70 bières seront à la carte : 30 stouts, 34 bières acides, 6 bières noires et acides, et enfin 13 références d’exception hors carte que l’équipe a sélectionnées pour vous ! “”19 pays seront représentés dans notre sélection dont le Brésil et l’Argentine, pour la première fois chez nous ! Notre sélection proposera aussi bien des bières sans alcool, que des bières à 15 %… Comme toujours, nous souhaitons montrer la diversité existante au sein de ces styles de bières. Nous privilégions, cette année encore, une ambiance intimiste avec un bar unique dans lequel l’équipe sera à votre disposition pour vous guider dans la carte.”

L’entrée est toujours gratuite. Les visiteurs pourront également profiter d’assiettes de dégustation, et autres petites restaurations de produits du terroir associés à certaines bières.

Lieu : Namur, Brasserie de la Houppe. Date : Vendredi 20 (15h-00h) et samedi 21 (11h-00h) octobre 2023 www.namurcapitaledelabiere.be et https://www.facebook.com/events/685277173469955