Retour à Namur d’un manuscrit prestigieux longtemps perdu

Lié à l’histoire des sœurs de Salzinnes

Outre l’histoire de ce manuscrit, exécuté au milieu du XVIe siècle, le parcours didactique convie le visiteur à un voyage dans le temps de 900 ans pour (re)découvrir l’ordre cistercien et cette institution religieuse des Sœurs de Salzinnes. Désormais disparue, cette dernière fut alors, au cours des siècles précédents, la plus puissante des neuf abbayes féminines du comté. Composant presque un village à part entière en périphérie de Namur, l’édifice gothique et ses enceintes furent tant un site social que de pouvoir faisant vivre toute une commune. Le plan cruciforme, composé d’une nef et d’un transept à quatre chapelles illustre en effet les importants soutiens financiers perçus par l’abbaye.

Hélas, en raison de sa proximité avec la ville, l’emplacement, situé sur la rive droite de la Sambre, ne sera pas épargné par les passages de troupes miliatres et les invasions du XVIIe et XVIIIe siècle. Au cours de celles-ci, la période révolutionnaire lui sera fatale. En 1795, les Sœurs de l’abbaye en furent chassées et le patrimoine ainsi que les biens ecclésiastiques furent dispersés deux ans plus tard. De ce passé méconnu, il ne persiste désormais que le porche d’entrée, à proximité du campus provincial. Les pierres restantes de l’infrastructure, quant à elles furent envoyées en carrières et certains biens transférés au séminaire de Namur. "Quelques archives, conservées au Palais Provincial, ont pu être sauvées et triées ultérieurement par Jules Borgnet (NDLR: premier conservateur des Archives de l’État à Namur en 1848)", précise Aurore Carlier, conservatrice à la Société archéologique.

Un manuscrit de 16 kilos et 480 pages

Parmi les biens préservés de l’abbaye de Salzinnes, figure donc cet intrigant antiphonaire. Ouvrage de chants religieux, le document impressionne par son poids de 16 kg et ses 480 pages manuscrites. Il renferme, par ailleurs, d’innombrables portraits de femmes, issues d’ordres religieux, et les armoiries de ses commanditaires.

Longtemps disparu, le livre aurait été probablement acheté par William Walsh, archevêque de Halifax, lors de voyages en Europe au XIXe siècle. Retrouvé vers 1970 dans la Villa Maria (Canada), ancienne résidence des archevêques catholiques, le livre fut ensuite conservé à l’Université Sainte-Marie, où il retient l’attention, dès 1998, de l’historienne Judith E. Dietz. Après avoir été étudié au Musée des Beaux-Arts de Nouvelle-Écosse, l’antiphonaire fut l’objet d’une première exposition en 2017, sous le commissariat de Madame Dietz. Désormais de retour à Namur, ce livre de chœur enluminé ne restera toutefois que quelques mois dans la capitale wallonne avant son retour dans son pays d’adoption. L’occasion est donc unique pour découvrir ce trésor incomparable du patrimoine.