Un homme tente d’échapper à un contrôle de police de la zone des 3 Vallées : “son fils de 5 ans se trouvait sur le siège passager”

Une fois interpellé, le chauffard a refusé de se soumettre aux tests d’haleine et salivaire. Il a insulté des policiers et s’est rebellé. Un des agents a eu un pouce cassé.

L’homme n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal de police du Hainaut et de Namur. Il comparaîtra encore le 15 novembre devant le tribunal de police de Charleroi tandis que deux autres dossiers le concernant sont en attente de fixation. Pour les préventions d’entrave méchante à la circulation, rébellion et coups à agent, 30 mois ferme ont été requis. Pour celles de roulage, 3 ans ferme et une déchéance définitive du permis de conduire.

Jugement le 14 novembre.