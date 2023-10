2020, une année agitée pour un jeune Cinacien qui a notamment secoué son bébé

Il s’est à nouveau montré violent lors d'une soirée chez son frère, à qui il a porté des coups avec une bouteille.

Enfin, le dernier fait aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques. En plus de coups de pied mis en pleine rue à sa compagne, il a secoué son bébé car il ne supportait pas ses pleurs. « Heureusement, ce dernier n’a aucune séquelle », plaide la partie civile qui ne réclame dès lors qu’un euro symbolique. « Je n’avais pas de travail, je buvais beaucoup et prenais des stupéfiants (cannabis, speed et cocaïne). J’étais vraiment dans une mauvaise période", explique le prévenu devant le tribunal.

Cette mauvaise passe semble révolue. Vu le travail que le prévenu a fait sur lui-même depuis les faits, la défense plaide une peine de travail.

Jugement le 14 novembre.