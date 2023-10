Faux, détournement, abus de biens sociaux : un couple de restaurateurs namurois dans le collimateur de la justice

Entre 2015 et 2018, la comptabilité n’a été tenue que de façon toute relative. “La situation était compliquée, j’ai laissé les choses aller. Notre loyer a augmenté, il y avait la concurrence. On croyait toujours qu’on s’en sortirait.” Pour le ministère public, la société était en cessation de paiement dès le 1er septembre 2017. La faillite n’a pourtant été prononcée qu’en février 2018. Entretemps, le couple avait mis sur pied un nouveau projet commercial… en laissant derrière lui des dettes importantes : 24.000 euros à l’ONSS, 29.000 euros à la TVA et près de 50.000 euros aux contributions.

34.687 euros, le solde de la caisse physique, ont, selon le parquet, été détournés. Des abus de biens sociaux pour 153.000 euros sont également imputés aux prévenus, qui ont visiblement confondus les comptes du restaurant et les leurs. Le substitut Moreau précise : “Lorsque le premier restaurant a fait faillite, du mobilier, tables, chaises et matériel de cuisine, ont été emportés pour ouvrir le second restaurant”. Ce qu’avouent les prévenus.

Une interdiction professionnelle de 5 ans, des amendes de 500 euros pour lui et de 200 euros pour elle sont requises, tout comme des confiscations à concurrence des montants détournés. “Une sanction financière est nécessaire”, précise le substitut. D’autant que, si les comptes du nouvel établissement ouvert par les prévenus ont été publiés, des dettes envers des fournisseurs, l’ONSS et le fisc existent déjà.

Le dossier a été reporté au 20 décembre prochain, afin de permettre aux prévenus de se mettre en ordre et de “montrer patte blanche”, de façon définitive. Une formation à la gestion de l’impulsivité pourrait être de plus imposée au prévenu.