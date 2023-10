Le sud en bouteille au 25e Salon du vin et du fromage de Floreffe à Spy

Les visiteurs pourront se délecter d’une multitude de crus car toutes les grandes régions viticoles françaises y seront représentées parmi lesquelles la Bourgogne, la Loire, l’Alsace, le Bordelais, mais aussi le Sud-Ouest et la Provence. Ces deux dernières étant plus difficiles à couvrir selon les organisateurs. "Cette année, l’Italie sera bien représentée avec sept régions: la Vénétie, le Piémont, les Pouilles, la Toscane, la Calabre, l’Émilie-Romagne et le Frioul", se réjouit la présidente, Anne Romainville.

Une cidrerie pour la première fois

La présidente et le fondateur, Xavier Walraedt, soulignent le retour des vins du Portugal, d’Espagne ou d’Afrique du sud et également la présence d’appellations peut-être moins connues. Anne Romainville de citer Grignan-les-Adhémar (Rhône), les Coteaux des Baronnies avec le domaine la Rouge Jouvence, l’appellation haute vallée de l’Orb avec La Clé d’O Fée, ainsi que le domaine des Jonquiers. un nouveau domaine de Côtes-du-Rhône qui se distingue non seulement par sa production de vins mais aussi d’essence de lavandin et d’huiles issues de ses olives et de ses pépins de raisins. Des produits qui flairent bon le sud, sans oublier un producteur de spiruline (microalgue verte) en provenance du Gard: le domaine Algal, qui propose des produits originaux tels que chocolat, miel, potages et autres gourmandises à la spiruline.

Durant tout l’événement, les vignerons et exposants de produits de bouche ont à nouveau la possibilité d’être hébergés par des habitants du coin. "C’est convivial et c’est ainsi que des amitiés se créent, indique Anne Romainville. Par la suite, ces habitants vont chez eux pour procéder aux vendanges, à la taille, à la mise en bouteille, etc, ou simplement partir en vacances !"

Pour Xavier Walraedt, l’intérêt du Salon du vin réside justement dans tous ces contacts qui se nouent: "En vendant du vin, ces vignerons vendent aussi une histoire, un climat, une région… Ils ont créé quelque chose et le partagent. C’est cela qui est passionnant !"

Les organisateurs sont aussi très heureux d’accueillir les vins de notre plat pays avec Oeno Belgium et la Cidrerie du Condroz. "Cette coopérative à finalité sociale sera là pour la première fois et proposera du cidre extra-brut, de la Condrine, l’équivalent du Calvados, et du Condreau, l’équivalent du Pommeau", souligne Anne Romainville. Au moins 60% des vignerons présents le premier week-end de novembre sont d’ailleurs engagés dans une démarche respectueuse de l’environnement en adhérant à des labels et/ou certifications spécifiques (biologique, biodynamique, haute valeur environnementale, etc).

Deux parkings et le retour du verre Kroll

La gastronomie sera sans conteste au rendez-vous avec la participation de producteurs locaux (voir ci-contre) et trois restaurants: le bien connu Fiesta Paëlla, présent depuis des années, l’Auberge aveyronnaise (spécialités d’aligot saucisse, magret de canard, foie gras, etc) et le Celtic’s Eat, spécialisé dans la cuisine écossaise et irlandaise. Sans oublier un bar à huîtres et des cornets de pâtes et de frites.

Deux parkings gratuits, place de Spy et à l’IFAPME des Isnes seront accessibles. "On est bien rodés après les aléas de la première édition. Quatorze navettes seront disponibles gratuitement pour faire le trajet jusqu’au site grâce à notre partenaire Toyota Gégo", ajoute Anne Romainville, qui insiste sur l’importance du rôle des patronnés qui gèrent ces parkings, des scouts qui chargeront les achats des visiteurs dans les coffres des véhicules, et du club sportif Ultra Raid qui s’occupera de l’accueil et de la vente des verres.

Plusieurs moments forts sont attendus dont la remise des diplômes aux médaillés le samedi matin. Le Salon sera inauguré le 3 novembre à 19h et ouvrira ses portes dès 10h les 3 jours. "Bonne nouvelle pour les collectionneurs: la tradition du verre gravé caricaturé par Pierre Kroll, différent chaque année, fera son retour !", annoncent avec joie les organisateurs.

Adresse: rue de Floreffe, 62, Spy. Ouverture: de 10 à 22h les vendredi et samedi, de 10 à 20h le dimanche.