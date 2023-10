LST montre la pauvreté aux Namurois et aux parlementaires

Lois qui déshumanisent

Cette année, les membres de l’ASBL ont surtout travaillé sur l’aspect de déshumanisation de la société et la transparence des plus pauvres. "Nous avons analysé les lois, et nous avons remarqué un aspect où les gens sont encore plus dépossédés de ce qu’ils ont, que ce soit financièrement mais aussi dans les relations."

Ce que Jacques Fourneau pointe du doigt, c’est la numérisation. "Dans le service public par exemple, on ne parle pratiquement plus qu’à des machines et non plus à des humains. En termes d’efficacité, si on maîtrise, ça va tout seul, et même parfois plus vite, mais lorsqu’on ne maîtrise pas, et bien on est totalement perdu. Finalement, c’est celui qui aura le plus besoin du service public qui en sera le plus exclu."

Il donne ensuite un autre exemple avec les citoyens ayant le statut de cohabitant. "Perdre une partie de ses allocations lorsque l’on vit avec quelqu’un, ça déshumanise. D’une part ça favorise l’éclatement des familles, de l’autre ça défavorise la solidarité. Dans une période de crise au logement, il faudrait supprimer ce statut de cohabitant pour permettre aux gens de vivre ensemble, et il y aurait besoin de moins de maisons car les gens pourraient s’arranger."

Cette année, dans un contexte d’élections, le but premier était d’insister sur cette déshumanisation. "Les politiques prennent le temps de nous écouter et de nous entendre. Souvent, on interroge les pauvres à gauche à droite, mais sans aller plus loin."

Or, selon Jacques Fourneau, une telle écoute est importante. "Pour prendre de bonnes décisions, il faut vraiment prendre le temps d’écouter et d’entendre les pauvres. Quand on entend le cri d’un sans-abri, il est légitime. S’il dit qu’il a faim, on lui donne à manger mais on ne cherche pas à comprendre pourquoi il a faim et à résoudre cette cause."

S’il n’y avait pas pléthore de parlementaires, les représentants LST présents lundi matin sont tout de même enthousiastes de la rencontre. "C’est sûr qu’on aimerait toujours plus de monde. Ce qu’on espère maintenant, c’est que ça va percoler au fil du temps et que ceux qui nous entendu aujourd’hui vont relayer ça dans les assemblées. Il s’agit d’un travail de longue haleine."

Des éléments concrets ont déjà été obtenus par l’ASBL, à force d’actions au parlement mais aussi de création de groupes de soutien, comme l’accès au dossier de leur enfant aux parents d’enfants placés.