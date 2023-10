Cette date n’est plus d’actualité. En effet, depuis ce 16 octobre, le marché de Bomel a lieu chaque lundi après-midi de 15h à 18h (18h30 durant la période estivale d’avril à fin septembre).

À travers cette transition, la Ville de Namur veut attirer un public plus large mais aussi et surtout de nouveaux ambulants (Ndlr : il n’y en a qu’un, jusqu’à présent) et à garantir une plus grande diversité de produits, étant donné qu’aucun autre marché hebdomadaire n’a lieu le lundi dans la région. À cette occasion, la Ville lance un appel aux ambulants pour rejoindre ce nouveau marché.