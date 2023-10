Les expertises médico-légales ont permis de l’identifier formellement.

Son corps sans vie et en décomposition a été retrouvé dans un champ, jouxtant la rue Jean Monnet, à la frontière des communes de Sambreville, Farciennes et Aiseau-Presles.

L’homme de 73 ans avait quitté son home et n’avait plus donné signe de vie depuis. D’importantes recherches avaient été effectuées dans la Sambre et aux abords du lieu de disparition, en vain. “Le décès, qui semble donc remonter à plusieurs semaines, n’a rien de suspect”, indiquait ce mercredi le parquet de Namur.