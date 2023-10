Ce logisticien a succédé au lieutenant-colonel Xavier van de Werve de Schilde, un para-commando qui a fait “ses adieux aux armes” à l’issue d’une carrière militaire de 37 ans, lors d’une cérémonie organisée au Grand Manège à Namur en présence d’autorités civiles – dont le bourgmestre Maxime Prévot – et militaires.

Le commandant militaire de province est le représentant de la Défense au sein de sa province. Il est aussi le conseiller militaire particulier du gouverneur, prioritairement dans le cadre de la planification d’urgence et de la gestion de crises ou de catastrophes – comme lors des inondations de juillet 2021 ou de la crise sanitaire causée par le Covid-19.

Des effectifs insuffisants

Dans son discours de départ, le lieutenant-colonel van de Werve de Schilde a qualifié d'” insuffisants” les effectifs de son unité, qui ne compte que huit personnes pour assurer une série de missions. Ces effectifs sont toutefois complétés par des réservistes – dont le nombre est passé en trois ans de 14 à 28 -, des “renforts de qualité”, selon lui.

Le commandement de la province de Namur s’est fait une spécialité d’organiser des “COMEX” (exercices communaux et provinciaux dans le domaine de planification et gestion de crise) afin d’aider les communes à établir un plan de gestion de crise, ce qui est obligatoire. Il s’agit pour les militaires d’apporter leur expertise de planification, de rencontrer les acteurs de terrain, de les sensibiliser mais aussi de voir les spécificités de chaque commune. Cette initiative a été suivie par les provinces de Hainaut et de Brabant wallon, a souligné l’officier après trois ans passés à l’état-major de province.

La cérémonie de mercredi a également été l’occasion d’un changement d’adjudant de corps au sein du commandement provincial : l’adjudant-major Patrick Materne (à droite sur la photo) a cédé le flambeau à l’adjudant-chef Laurent Evrard (à gauche sur la photo).