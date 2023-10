Les jouets en bon état collectés dans tous les recyparcs de Wallonie ce samedi : ils seront redistribués à d’autres enfants, moins favorisés

Tous les jouets, à l’exception des peluches et des jouets à piles, peuvent être donnés à condition qu’ils soient propres, complets et en excellent état.

Cette collecte permet à de nombreuses associations partenaires (Maisons Croix-Rouge, des institutions pour enfants, des centres pour réfugiés, des CPAS, etc.) de récupérer des jouets et de les remettre en état afin de les redistribuer aux enfants défavorisés, notamment au moment des fêtes de fin d’année.

Au-delà de l’aspect social, cette opération revêt également un enjeu environnemental. En effet, donner une seconde vie à ses jouets, c’est également prolonger sa vie d’un objet en évitant qu’il ne devienne un déchet. “Les ressources naturelles de notre planète ne sont pas inépuisables et le réemploi est un moyen d’agir pour un avenir durable. Si je n’ai plus besoin d’un objet, je le vends, je l’échange ou je le donne, avant de penser à le jeter. Faire circuler des objets déjà utilisés et encore en bon état, c’est une des clés d’un avenir durable”, indique le BEP.