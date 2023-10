Projet éolien sur le site de l’UCM à Wierde: le conseil communal de Namur partagé

Sur la question des énergies renouvelables, le MR a rappelé sa position. "Notre préférence va à l’énergie photovoltaïque avec le placement d’ombrières sur les P + R et de panneaux solaires sur les toits des bâtiments. Ils pourraient produire plus d’électricité que 80 éoliennes", a insisté Bernard Guillitte. Et d’ajouter: "Il faudrait commencer par remplacer les anciennes éoliennes par des outils de conception plus récente."

Du côté d’Écolo, sans surprise, on salue la démarche de l’Union des classes moyennes. "On se réjouit qu’une nouvelle demande d’implantation d’une éolienne soit déposée. Espérons que l’initiative de l’UCM fera tache d’huile", a pour sa part réagi Patricia Grandchamps.

Une enquête publique vierge de remarque

Stéphanie Scailquin (Les Engagés), en charge de l’Urbanisme, est elle aussi intervenue dans le débat afin d’apporter un éclaircissement sur la procédure. "Par rapport aux autres projets, on est sur un permis d’urbanisme et non un permis unique. Il n’y a donc pas la nécessité de réaliser une étude d’incidence." C’est à la Ville qu’il reviendra de se positionner sur l’octroi ou non du permis à l’opérateur. "L’enquête publique est clôturée et aucune remarque n’a été formulée, a ajouté l’échevine. Pour l’instant, tous les avis rendus, dont celui du DNF (Département de la nature et des forêts) et du service nature et espaces verts, sont positifs."