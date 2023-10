Temploux : il y a 10 ans, le 19 octobre 2013, dix parachutistes du para-club, et leur pilote, perdaient la vie dans le crash de leur Pilatus.

Cette après-midi du 19 octobre 2013, après 15 h, ils sont 10 passionnés du para-club de Temploux à prendre place dans la carlingue de l’avion du club, un coucou de type Pilatus, qui effectuent plusieurs rotations par week-end, a fortiori quand le soleil est de la partie.

Ce jour-là, à cette heure-là, et alors que l’avion a déjà accompli quelques allers et retours entre le ciel et le sol, ces 10 parachutistes, ainsi que leur pilote, ont embarqué pour un vol sans retour. Aucune voile ne s’ouvrira. Personne ne chutera dans le grand bleu. Le pilote, sitôt les parachutistes largués, ne redescendra pas en piqué pour faire ré-atterrir son avion et se préparer à repartir. Un scénario juste inimaginable puisque l’avion vrombit sans signe d’anomalie.

Un peu avant 15 h 30 donc, le pilote, Fabrice Lalmand, s’achemine sur la piste engazonnée vers son point d’envol. Il met les gaz, s’élance vers le ciel, prend de l’altitude. Puis, une poignée de minutes plus tard, le Pilatus décroche, s’écrase dans un champ, s’embrase aussitôt. Il est aux environs de 15 h 30 quand la presse révèle un détail glaçant de la catastrophe frappant l’aviation légère: aucun survivant. Les 10 passagers prêts à sauter et le pilote ont tous péri, sans aucune chance de survie.

Un premier témoin sur place évoquera un magma incandescent, de pièces de métal et de corps humains entremêlés. Une vision d’enfer qui choque et soulève le cœur.

Laurent Vanhougardine, au temps du bonheur en famille, ici avec sa fille Aude. Aujourd'hui, celle qui a presque 16 ans lui rendra une forme d'hommage à son papa, le 1er novembre prochain, en réalisant son 1er saut au-dessus de Temploux. ©

Quand il a brutalement perdu la vie à Gelbressée, Laurent Vanhougardine, cuisinier de métier, câlinait encore son dernier-né, François. ©

Le Roi au para-club

Parmi les victimes figure un parachutiste chevronné avec plus de 2000 sauts à son actif. Il s’appelle Laurent Vanhougardine. Originaire de Beuzet (Gembloux), il a 46 ans, est cuisinier, maître d’hôtel et sommelier de métier et, enfin, papa poule de deux enfants: Aude, 4 ans et demi, et François, 18 mois seulement. Sa femme, Sandrine Bosselaers, a le déroulement de ce jour maudit gravé dans la mémoire. "Il était parti le matin avec une nouvelle voile, pour la tester, se souvient-elle. Aude était à un anniversaire et je m’occupais de François." Quand, en milieu d’après-midi, son téléphone mobile se met à sonner frénétiquement. "J’ai appelé Laurent, qui ne pouvait déjà plus répondre à rien. Ma sœur m’a ensuite appelée pour me prévenir. Elle m’a dit: Ne bouge pas, on t’emmène au para-club, il y a eu un accident. Sur place, il y avait beaucoup d’effervescence. Quand je suis sortie de la voiture, des gens ont détourné la tête, et là, j’ai compris. J’ai pensé: ils ne savent pas comment m’annoncer la mort de Laurent."

La brutalité de la disparition, 11 amis d’un coup, dans des circonstances aussi tragiques et cruelles, assomme la grande famille du para-club de Namur et en déchire 11 autres de douleur. Car toutes les victimes étaient relativement jeunes, avec encore beaucoup d’avenir devant elles.

La faute à la fatalité

Le chagrin dépasse toutes les bornes et retentit jusqu’au palais royal. L’émotion est telle que le roi Philippe, accompagné du Premier ministre d’alors, Elio di Rupo, descend dans ce champ de Hesbaye endeuillé. Le Premier évoque une catastrophe nationale. Plus tard, le Roi, rejoint par la reine Mathilde, adressera des mots de réconfort aux proches des victimes rassemblés dans les installations de l’aérodrome de Temploux.

Pour Sandrine Bosselaers et les autres, il a fallu ensuite affronter les rebondissements de l’enquête judiciaire. Les rapports contradictoires. Des experts aéronautiques chargent le pilote. Il aurait fait subir à l’avion des acrobaties qui lui ont été fatales. Le parquet de Namur sera plus nuancé, concluant, fin 2016, à l’absence de certitude pénale et, partant, de vérité judiciaire. Sandrine Bosselaers, elle, n’en veut à personne, sinon au destin. "C’est un accident. Je reste persuadée qu’il y a eu un problème mécanique (l’avion a perdu une aile) et que Fabrice (le pilote) n’a commis aucune faute", assure-t-elle.

Dix ans plus tard, Sandrine Bosselaers et ses deux enfants vivent toujours à Beuzet, dans la maison que Laurent avait acquise avant que Cupidon les amène à se rencontrer et à se marier.

Sauter, pour le retrouver

"Depuis 10 ans, poursuit la veuve de Laurent Vanhougardine, j’élève seule mes enfants. Il a fallu s’accrocher à la vie, il n’aurait pas voulu me voir sombrer. On n’est jamais préparé à un tel drame. Si je me suis reconstruite, c’est grâce à un bon réseau d’amis. Au para-club, nous sommes toujours bien accueillis, y compris par les nouveaux parachutistes qui n’ont pas connu les victimes. Ils viennent spontanément vers nous", explique encore Sandrine Bosselaers.

François et Aude, eux, n’ont pas eu le temps de connaître leur papa. Les souvenirs, ténus, ont tendance à se brouiller. Alors, les deux, en douceur, ont goûté à la passion folle de ce papa tôt envolé. François, à 11 ans, a fait son premier saut en tandem, et il économise, au grand désespoir de sa maman, pour s’offrir une formation. Quant à Aude, elle sautera ce 1er novembre au-dessus de Temploux. "J’ai eu un pincement au cœur. Mais je ne peux pas leur dire non, parce que c’est trop dangereux." Pour cette maman, c’est leur façon à eux de se rapprocher et de se reconnecter à ce papa désormais invisible.