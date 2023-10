Bouge: la future Maison de Mat’et Eau, pour jeunes adultes en situation de handicap, prend forme

À lire aussi | Tri sélectif collectif et avalanche de bouchons

Elle prendra bientôt un nouvel envol grâce à un bâtiment flambant neuf, à deux pas de son emplacement actuel, rue de la Libération à Bouge. "Actuellement, on accueille quatre ETP en situation de grande dépendance. Je dis équivalents temps plein comme pour des employés car certains jeunes viennent à temps partiel, quelques jours par semaine, donc c’est plus mais l’équivalent de quatre, explique Valérie Lessire, fondatrice et coordinatrice. Dans le nouveau bâtiment, on pourra accueillir dix bénéficiaires, voire douze ETP." Il existe déjà une liste d’attente qui peut s’expliquer par la reconnaissance récente de l’ASBL par l’AViQ.

Le centre d’accueil de jour de l’ASBL (baptisé À mi-chemin) assure une prise en charge multidisciplinaire de la personne handicapée à un âge transitoire, entre la fin de l’adolescence et la vie d’adulte. Trois employés y travaillent en partenariat avec des professionnels des soins paramédicaux. S’y ajoutent des stagiaires et des bénévoles. "Des personnes du voisinage nous aident plusieurs jours par semaine, c’est précieux", estime Valérie Lessire.

Réconcilier les gens

Le nouveau bâtiment qui s’appellera la "Maison de Mat’et Eau" fait partie d’un projet plus global sis au coin de la route de Hannut et de la rue de la Libération comprenant un Intermarché (prévu fin 2024), trois maisons, une placette et un chemin cyclo-piéton. Il est aussi question que la jardinerie Aveve déménage du boulevard d’Herbatte vers Bouge, à côté de l’Intermarché, mais la demande de permis avait été refusée il y a quelques semaines. Selon la porte-parole de l’enseigne, Aveve examine la situation.

En attendant, Valérie Lessire avance et bouillonne d’idées pour le nouveau lieu. Si l’étage sera dédié aux bureaux, salles de thérapie, sanitaires adaptés et à la salle de repos, elle souhaite faire du rez-de-chaussée une maison ouverte à tous. "Il accueillera toutes sortes d’activités. C’est ce qu’on fait déjà avec entre autres l’Accueil Mosan, l’ASBL Carpe Diem, l’Institut François d’Assise de Bouge…, indique-t-elle. En parallèle, on veut faire de cet endroit une véritable maison de quartier où les voisins seront les bienvenus. Certains nous ont déjà sollicités pour louer le rez et y organiser des événements. Et puis, ça serait l’occasion de réconcilier tout le monde après les tensions générées par ce projet d’Intermarché et compagnie. J’aimerais aussi qu’ils n’hésitent pas à nous apporter des encombrants que nos jeunes pourraient retaper afin d’en faire de beaux objets qui seraient vendus dans une petite “boutique permanente” au sein du nouveau centre de jour. J’ai également envie d’installer une armoire/donnerie accessible 24h/24."

La valorisation et l’écologie font en effet partie des moteurs de l’ASBL. Elle récolte et trie des bouchons en liège avec ses résidents de jour. Déposés dans un centre de recyclage, ces bouchons permettent à l’ASBL d’avoir une contribution financière et d’acheter du matériel. "On broie aussi des bouchons pour la société belge Arte Constructo, qui les intègre dans ses isolants. Du coup, elle nous aide pour la chape du nouveau bâtiment", confie Valérie Lessire.

Fonds propres, subsides et généreux dons

Vu qu’elle ne dispose pas d’énormes moyens, Mat’et Eau est heureuse de pouvoir compter sur le soutien d’entreprises ou de fidèles partenaires comme le Rotary Namur Citadelle. "On reçoit aussi des subsides dont ceux de Cap 48, qui nous a soutenus à hauteur de 20 000€ deux ans de suite, précise Valérie Lessire. Grâce à un cofinancement wallon (de la ministre de l’action sociale) la mise a été doublée. C’est une belle aide et une reconnaissance mais elle ne concerne que le fonctionnement de l’ASBL."

Pour l’infrastructure par contre, c’est un mélange entre la débrouille et la générosité d’âmes bienveillantes puisqu’elle fonctionne principalement sur fonds propres et dépend de dons. "Pour l’aménagement du nouveau bâtiment, tout est à notre charge: chauffage, sanitaires, électricité, éclairage, ameublement, installation d’un ascenseur… Il y a notamment la société Dherte qui nous soutient pour l’ameublement et Brico qui nous offre du matériel, dit la coordinatrice. A2BW, bureau d’architectes avec lequel travaille Giuseppe Pignataro (porteur de l’entièreté du projet) nous aidera bénévolement pour l’aménagement intérieur." Si tout se déroule comme prévu, Valérie Lessire recevra les clés en mars pour une ouverture prévue en septembre 2024.