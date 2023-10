”Outre les clowns, trapézistes et acrobates, les invités vedettes de cette année viennent de Colombie avec leur extraordinaire roue de la mort où 4 acrobates défient les lois de l’apesanteur ! Ils ont été récompensés par un Clown d’Argent au Festival du Cirque de Monte-Carlo ! On note cette année le retour d’une grande troupe d’acrobates en tumbling et pour la première fois un numéro impressionnant de cadre aérien. Une exhibition colorée de quick change et de diabolos sera de la partie, ainsi qu’un des meilleurs numéros de chiens au monde, également primé au Festival du Cirque de Monte-Carlo ! Bref, une pléiade d’artistes reconnus dans la profession. La musique live est bien entendu également de retour avec le grand orchestre d’Artur Palusz.”

Réservations&infos : 0479 297 299 ou www.festival-cirque-namur.com et dans tous les Night&Day.