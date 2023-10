Saint-Gérard: la spectaculaire chasse à l’homme, terrestre et aérienne, a permis d’arrêter le fugitif

Fin de matinée, les commerçants du coin se disent aussi étonnés par ces spectaculaires mouvements. La police est à la recherche d’un homme. On comprend que des faits ont été commis dans la sphère familiale. Et la police craint que ces tensions ne prennent une dimension encore plus dramatique.

Peu avant midi, les agents se présentent à son domicile, à Saint-Gérard. Mais l’homme n’est pas coopérant. Il se retranche dans ses quartiers avant de tromper la vigilance des policiers et de prendre la fuite.

Les recherches sont lancées. Elles sont tout d’abord menées dans les terrains, à proximité des installations du club de football.

Les attentions vont alors se déplacer du côté du cimetière mais aussi du bois voisin.

Le fugitif a été arrêté

Les recherches ont pris fin vers 13 h 30. Le fugitif a ainsi été retrouvé et interpellé par la police.

"Il a été privé de liberté et il sera présenté au magistrat. L’affaire est mise à l’instruction ", précise le parquet de Namur qui communiquera d’autres informations plus précises ce vendredi.

"Le dispositif a pu paraître impressionnant mais cela a donné des résultats. Et c’est important d’avoir pu intervenir avant qu’un éventuel drame ne se produise ", insiste un intervenant, tenu au courant de l’évolution de la situation.