Le Vicigal entre Huy et Yvoir: "pas du béton à tout va dans les bois"

Cependant, à Assesse et Gesves ces derniers mois, le dossier a suscité des contestations. Une pétition a circulé fin 2022, un collectif "Non au béton" s’est créé et les opposants ont fait appel à l’ASBL namuroise de défense de la biodiversité, Ramur, pour porter aussi leur voix. Dans un récent article, nous avons relayé leur position ("L’Avenir" du 8/10/2023).

"Beaucoup de désinformation"

Xavier Sohet, coordinateur du Vicigal au GAL (Groupe d’Action Locale) Tiges et Chavées, se dit étonné à plusieurs égards par ces critiques: "Dans un projet pareil, on sait bien qu’on ne fera jamais l’unanimité. On crée une voirie de mobilité douce, mais on ne va pas nier qu’on abat pour cela certains arbres et qu’on va poser du tarmac. On peut débattre et avoir des avis divergents. Mais il y a beaucoup d’exagération et de désinformation dans ce dossier."

Le premier point qui chiffonne le coordinateur, c’est la temporalité des critiques: "Les premières réflexions sur le projet de Vicigal remontent à 2015. Au début, l’idée était de relier la gare de Courrière à Perwez. Puis le projet a évolué pour, au final, impliquer cinq communes. Et il a été approuvé à l’unanimité des cinq conseiles communaux. Il repose par ailleurs sur un financement à 90% de la Région wallonne. Tout ça implique de longues et nombreuses étapes de procédures: des réunions publiques, des études d’incidences, notamment sur la biodiversité, des demandes de permis, des invitations à la population à venir découvrir le tracé, des organes consultés comme les CCATM (Commissions d’Aménagement du Territoire), PCDN (Plans Communaux de Développement de la Nature), CLDR (Commission Locales de Développement Rural), Chemins et Sentiers de Wallonie, avec à chaque fois des avis favorables. Bref, on ne peut pas dire que c’est un projet non-concerté…"

Le Vicigal mord moins 1% des sentiers publics

Et même si la contestation se manifeste alors que le Vicigal est en chantier, la volonté de concertation perdure, insiste le coordinateur du Vicigal. Pas plus tard que cette semaine, une longue réunion s’est tenue avec les opposants sortis du bois à Assesse début octobre (lire ci-dessous).

Leur reproche, résumé en un slogan choc "Non au béton", est caricatural, estime Xavier Sohet. Financé par la Région comme future "voirie cyclable", le Vicigal doit répondre à une série de critères, détaille-t-il. Dont le fait de proposer un revêtement "en dur". "Mais sur les 42 km, 20 sont déjà des routes aujourd’hui, 13 sont des chemins publics existants dont il est vrai qu’on change le revêtement en posant un empierrement stabilisé compacté pour répondre aux normes wallonnes ; et 7km sont de nouvelles liaisons créées." Au final, le Vicigal ne grignote qu’environ 1% des centaines de kilomètres de chemins et sentiers publics des communes concernées. On est loin d’une folie du béton galopante à tout va et à tout bois.

Concernant le passage d’un kilomètre de traversée du bois de Sorinne-La-Longue, qui fâche particulièrement les opposants, ceux-ci ont dénoncé une absence de permis et donc d’analyse de l’impact sur la biodiversité. "En réalité, l’analyse du dossier par l’urbanisme à Assesse avait conclut en son temps qu’on ne faisait que réaménager un sentier public existant et que donc il ne fallait pas de demande de permis." C’est la seule des cinq Communes a avoir initialement pris le parti de "zapper" cette étape. Une erreur ? "Rétrospectivement on peut se dire que oui," confesse Xavier Sohet. Un dossier de demande de permis aurait été utile, ne serait-ce que pour éviter les soupçons et les procès d’intention . "On en a tiré les leçons et la demande de permis est désormais en cours." Avec, une analyse de la biodiversité: "On est même allés plus loin en recourant à une naturaliste, dont coût 5000€, pour nous dresser des recommandations qu’on va suivre. " En espérant que ça roule sans grincer des freins, désormais, pour le Vicigal…