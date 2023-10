Namur: Dominique Allard fouille dans l’histoire judiciaire jamboise

Le 22 octobre 1899, l’estaminet "À la Basse Enhaive" reste ouvert plus tard qu’à l’accoutumée. C’est jour de kermesse à Jambes. Le mari de la patronne, Alphonse Potemberg, est derrière le comptoir du bistro de la rue des Cotlis (aujourd’hui rue Lamquet) lorsque la bande à Bajot fait irruption pour la deuxième fois de la journée. Le gang est connu dans le grand Namur pour ses esclandres et, vers minuit, le climat s’envenime. Un des lascars, Lambillon, sort un couteau. Se sentant menacé, Potemberg va chercher un revolver et l’abat. L’homme sera jugé par le tribunal correctionnel de Namur et condamné à deux ans de prison.