Une personne décède dans un incendie à Auvelais

Ce dimanche vers 13h30, un incendie s’est déclaré dans un immeuble à appartements situé non loin du carrefour entre les rues de la Vacherie et Solvay, à Auvelais. Les pompiers de la zone de secours NAGE sont intervenus. Malheureusement, une personne est restée coincée dans le bâtiment en feu et est décédée. Une autre personne est grièvement blessée après avoir sauté par la fenêtre.