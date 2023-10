Course-poursuite avec la police sur plus de 40 kilomètres : le prévenu, Français, ne s'est pas déplacé au tribunal

Mike déclarait le 20 mars dernier : “J’ai été dans un coffee shop pour consommer et acheter un peu pour ma consommation personnelle. J’ai pris des risques, je n’aurais pas dû reprendre le volant.” La poursuite s’est heureusement déroulée en pleine nuit. Sans quoi, les accélérations et changements de direction du conducteur auraient pu provoquer des accidents, avant que la police l’arrête en le prenant en tenaille. “Depuis lors, ma mère est décédée, en 2020, je retravaille et j’ai arrêté les stupéfiants”, confie le prévenu.

Le substitut Derestiat évoquait il y a un mois un casier judiciaire de près de 46 pages et réclamait une peine de prison de 2 ans et un retrait de permis de 3 mois. “Il roulait à 140km/h sur la bande centrale et n’a pas obtempéré quand il a vu les feux bleus et entendu l’avertisseur sonore des policiers. Il dépassait, se rabattait, roulait sur l’îlot central ou la bande d’arrêt d’urgence et est entré à plusieurs reprises en collision avec les agents. Les passagers du véhicule ont eu la peur de leur vie, ils lui criaient d’arrêter mais il ne le faisait pas. Comme en atteste son casier judiciaire, au volant, il n’a pas de limites, c’est un fou du volant.”

Me Vancraeyenest plaidait une peine de probation autonome pour son client et demandait au tribunal de prononcer une déchéance du droit de conduire modérée à son encontre. “Il est en train de se remettre en selle et travaille. Ces faits datent d’une époque révolue. Il s’est ressaisi et est sur une pente ascendante, il ne faut à ce stade pas le replonger dans la prison.”

Le tribunal avait décidé de réaliser une enquête sociale au sujet du comportement et du milieu du prévenu, tout comme une enquête relative à la faisabilité d’une peine de travail. Le dossier a été à nouveau abordé ce lundi mais Mike, qui habite à Sedan, n'était pas présent. Pour la présidente Bourgeois, envisager une mesure de faveur incluant une probation semble dès lors compliqué. "Cela montre qu'il ne respecte pas ce qu'on lui demande. Il aurait dû être là aujourd'hui. En cas de mesure probatoire, cela laisse supposer que le suivi sera alléatoire, voire chaotique."

Jugement le 20 novembre.