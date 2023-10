Horaires démentiels, manque de respect de la direction, le personnel de Signaroute en grève à Andenne (Vidéo)

Depuis le mois de mars 2023, les ouvriers demandent que la direction mette en place un planning 48h à l’avance. "Aujourd’hui, le personnel ne prend connaissance de son horaire que la veille, la plupart du temps vers 18h. Pour certains, alors qu’ils ont commencé à 2h et terminé à 16h, ils retournent sur le terrain à 00h. Vous imaginez ? Comment voulez-vous avoir une vie privée, une vie de famille ? Il n’y a aucune logique. Aujourd’hui les membres du personnel sont exténués et demandent du changement alors que la loi exige à la direction de fixer les horaires des travailleurs cinq jours à l’avance ! Ils demandent des horaires où il y a une certaine dignité humaine pour savoir à quelle heure ils commencent et à quelle heure ils finissent."

Un préavis de grève a été déposé au mois de septembre. Même lorsque ce dernier est arrivé à échéance, les ouvriers n’ont pas débrayé. "Pour laisser du temps, encore, à la direction. Mais celle-ci répète sans cesse qu’elle réfléchit. J’ai eu le directeur au téléphone ce samedi pour tenter de trouver un terrain d’entente. Celui-ci m’a répondu qu’il jouait au paddle et qu’il n’avait pas le temps de me répondre."

Les membres de la direction sont arrivés ce matin, vers 8h30, à Andenne, rue de l’Avenir. "À part une personne, ils ne nous ont même pas salués, peste un travailleur. Ils s’en foutent de nous. C’est la preuve que nous ne sommes que des numéros sinon, ils auraient déjà trouvé une solution." Les ouvriers le promettent, ils iront jusqu’au finish. "Quitte à perdre notre boulot car nous ne pouvons continuer à travailler dans de telles conditions."