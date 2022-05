Le nombre de tués sur les routes a fortement augmenté dans la province de Namur au cours du 1er trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021: de 5 à 22 tués ! C'est la province belge où ce nombre est le plus élevé. Le Hainaut suit loin derrière avec 16 tués. Ce sont les automobilistes qui ont payé le plus lourd tribut à la route: leur nombre de tués est passé de 4 à 11 tués. Les piétons (de 0 à 4 tués) et les motards (de 1 à 4 tués) ont, eux aussi, enregistré une forte hausse.

Le nombre d'accidents est, quant à lui, en hausse de 20%. La hausse est la plus importante concerne les accidents impliquant une camionnette (de 22 à 35 accidents). Notons également une importante augmentation des accidents impliquant un piéton: +20%.