Un couple de Florennois comparaissait devant la Justice ce mradi matin, après 23 ans de vie commune. Tous deux étaient devant le tribunal correctionnel de Dinant pour coups et blessures. Sur les deux années qui ont précédé la séparation officielle, les tensions et les disputes étaient récurrentes. Parfois violentes.

La première remonte au 5 octobre 2018. Le prévenu aurait shooté dans un seau alors que madame voulait s’en saisir. Résultat : triple fracture de la main. "Il n’y a rien eu. Je suis allé conduire mon fils au foot et quand je suis rentré, la police était là", explique l’auteur présumé.

Les secondes violences datent du 22 décembre 2018. Des coups ont été constatés chez l’un et l’autre. "Elle s’est déchaînée sur moi. Elle m’a griffé et a déchiré mes vêtements. Je l’ai repoussée", précise-t-il. "Je me suis protégée, notamment vu les coups reçus en octobre. Il avait bu et m’a étranglée. Il m’a dit "je vais te tuer, même ta mère ne te reconnaîtra plus", explique madame. Pour le parquet de Namur, difficile de dire qui a attaqué et qui s’est défendu. "Mais je vois que tous les deux portaient des traces de coups."

Quelques mois plus tard, le 2 juillet 2019, les policiers sont appelés par le fils du couple, âgé de 13 ans. "Il avait peur pour l’intégrité physique de sa maman. Quand ils sont arrivés, monsieur a crié "dégagez, on n’a pas besoin de vous." Madame appelait quant à elle au secours et a réussi à leur ouvrir la porte", indique l’avocate des deux policiers. Selon elle, ils ont dû le maîtriser. Il ne s’est pas laissé faire et a même porté un coup de pied à un des agents. "J’étais calme", se défend le prévenu. "Je leur ai dit que le problème était résolu. Mais le policier m’a jeté dehors, m’a mis au sol, m’a tabassé et étranglé. J’ai donné ce coup de pied par réflexe, je ne savais plus respirer."

Une peine de travail a été requise par le parquet de Namur à l’encontre du prévenu . Il ne s’est pas opposé à une suspension du prononcé en faveur de son ancienne compagne. Jugement le 14 décembre.