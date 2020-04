Les visites restent interdites, tant dans les homes publics que privés, car les mesures de sécurité ne peuvent être assurées pour l'instant

La cellule de crise de Namur s’est réunie mercredi soir suite à la déclaration de Sophie WIlmès et à la tenue du Conseil national de sécurité. "La déclaration relative à la visite en Maisons de Repos nécessitait de prendre attitude. Nous l’avons fait. En cohérence avec notre réalité de terrain", déclare le président du CPAS en charge des affaires sociales Philippe Noël. Il avait déjà manifesté hier soir son incrédulité, non pas dans la volonté de rétablir un lien entre les résidents des homes et leurs proches, mais dans le timing de la décision alors que les maisons de repos sont une bombe en train d'exploser.

Pour preuve: le bilan s'alourdit de jour en jour, notamment au home de l'Harscamp au centre de Namur où l'on déplore aujourd'hui le décès de 25 pensionnaires sur 100. Les autres résidents ont été testés et les résultats sont attendus, selon nos informations. Même si la ville de Namur ne souhaite pas communiquer ces chiffres tragiques, il nous semble important de montrer au public dans quelles proportion les aînés sont les victimes de cette crise du coronavirus et à quel point l'entrée et la sortie de personnes supplémentaires pourrait être dangereuse pour tous.

"En plein accord avec le Président du CPAS et tous les autres membres et disciplines de la cellule communale de crise, il a été décidé qu’une ordonnance communale serait prise pour interdire ces visites en maisons de repos jusqu’à nouvel ordre et à tout le moins jusqu’à la fin du mois d’avril. Cette interdiction vaut pour toutes les maisons de repos du territoire de la commune de Namur. Si toutefois, pour des raisons qui lui seraient propres, un établissement privé souhaitait malgré tout organiser pareilles visites, il en aurait la faculté, sous sa propre responsabilité, après en avoir sollicité l’autorisation préalable auprès de la commune", a ainsi déclaré le bourgmestre de Namur Maxime Prévot lors de sa conférence de presse ce jeudi matin.

Une décision qui va contredit l'annonce de Sophie Wilmet ce mercredi. "Nous autorisons également les résidents des structures d’hébergement – c’est-à-dire les maisons de repos et de soins ou les centres pour personnes avec un handicap par exemple – à recevoir la visite d’un proche désigné. Cela, à condition que le résident en question ne présente aucun symptôme de la maladie depuis deux semaines. Cette personne devra toujours être la même. Les maisons de repos se chargeront de l’organisation de ces visites", avait-elle annoncé.

"Cela nous semblait nécessaire", commente le président du CPAS Philippe Noël qui doit gérer des contaminations dans deux autres maisons de repos outre l'Harscamp: les Chardonnerets (Jambes) et Saint-Joseph (Temploux).