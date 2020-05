Sur le territoire nemurois, les aubettes peuvent vendre leurs raviers fruits en bord de route ou ailleurs: ouf!

Il a démarré la vente samedi. Cela a bien fonctionné. Puis un manque de main d’œuvre aurait perturbé l'acheminement. Lorsqu'il a rouvert son stand ce mardi, il n'a pas fallu longtemps pour que la police arrive. "Ils m'ont dit qu'il y avait eu une dénonciation et m'ont menacé de tout saisir. Non seulement les fraises, mais la caisse, ma camionnette. Je leur ai expliqué la situation, le fait que j'avais fait toutes les démarches, mais rien n'y a fait. Finalement, ils m'ont collé une amende de 750 euros et saisi tout le stock: 23 caisses de 8 raviers. J'ai perdu dans les 2.000 euros. Je trouve quand même qu'on aurait pu être moins sévère et me donner un avertissement. Ce n'est pas avec ce genre d'attitude que l'on va empêcher les faillites des petits comme nous", regrette-t-il.

L'affaire a beau se passer à Fontaine l'évêque, en région de Charleroi, elle a provoqué de nombreuses réactions parmi les Namurois. A tel point que la police de Namur s'est fendue d'un communiqué pour rassurer les citoyens: Sur le territoire namurois, il est tout à fait permis de vendre des fraises sur les bords de route.