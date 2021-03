Ils étaient venus d’Albanie spécialement pour cela. Pas pour faire pousser de la drogue et la consommer, mais bien pour en produire massivement dans un but de lucre. Le dossier dont il est question implique 8 prévenus. 3 d’entre eux, dont les deux frères à l’origine de ces plantations de cannabis mise sur pied entre janvier et juillet 2020 comparaissaient détenus ce jeudi. Deux étaient libres et 4 sont en fuite. Outre les préventions relatives à la culture de cannabis et à l’appartenance à une association de malfaiteurs, certains d’entre eux sont en outre concernés par des préventions de détention d’armes prohibées, de séjour illégal, de blanchiment d’argent (12.000 euros) ou de vol d’électricité.