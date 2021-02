Le 31 mai 2019, Roger (prénom d’emprunt), d’Andenne, n’y a pas été de main morte : il a frappé 3 fois son beau-frère dans le dos et une fois à l’épaule avec un couteau à steak avant de le menacer avec une bêche. « On avait été récupérer les enfants et on devait partir à la mer. On a commencé à picoler. Puis je me suis senti mal, j’ai pris des médicaments. Je me suis engueulé avec ma compagne, il s’en est mêlé, des coups sont partis. C’est un peu vague dans ma tête. On était dans la cuisine et j’ai pris ce qui me passait sous la main. »