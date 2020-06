Le BEP expansion économique vient d'acheter des bâtiments à proximité immédiate du TRAKK à Salzinnes.

BEP Expansion Economique vient d’acheter un lot de 4 bâtiments mis en vente par la Province de Namur pour un montant de 2.950.000 €. Ils sont à proximité immédiate du TRAKK, ces 6.300m² supplémentaires permettront de développer un véritable quartier de l’innovation. Il s'agit d'un immeuble de bureau, d'un pavillon, d'une maison et d'un atelier situés Avenue Reine Astrid et Rue Bosret.

Ces 4 bâtiments font partie d’une vente de 17 biens provinciaux, liée à la construction de la Maison Administrative Provinciale et au rassemblement des services provinciaux dans un nouveau bâtiment en fin de construction à proximité du campus provincial.

Cet achat décidé le 25 mai par le conseil d’Administration de BEP Expansion Economique permet de poursuivre, en lien avec le TRAKK, le développement d’un véritable quartier de l’innovation. Le site prévoit d’accueillir un projet mixte de bureaux, principalement, et de logements mais aussi de salles de réunions, places de parking et espaces de convivialité, en partenariat public-privé, pour une cible déterminée, associant jeunesse et créativité.

BEP Expansion Economique a mandaté le bureau français Alphaville , spécialisé en programmation urbaine, pour réfléchir à l’affectation du site. Ses conclusions attestent d’un potentiel réel pour un projet créatif de quartier de l’innovation, à l’instar des exemples menés avec succès à Nantes, Saint-Etienne ou Munich.

BEP Expansion Economique espère également, pour la concrétisation de ce projet (dans les 5 ans à venir), pouvoir bénéficier des fonds FEDER et mettre le site en partie à disposition de partenaires privés, moyennant le respect d’une charte urbanistique stricte.

"Ce nouveau quartier représente un atout supplémentaire, dans le positionnement de Namur capitale digitale.

se félicite le Bureau économique de la province de Namur.