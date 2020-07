Un point de vue différent sur la Citadelle avec de nouvelles terrasses en centre-ville.

Avec l'extension de terrasse autorisée plus facilement par la ville de Namur, l'offre horeca en bord de Sambre se développe, de manière éphémère ou durable. De quoi découvrir la ville sous un autre angle et profiter d'endroits très calmes en plein centre en attendant le téléphérique.

Romain pour vous servir

Romain pour vous servir s'est installé il y a quelques jours en bord de Sambre, juste à l'arrière du bar à vins Vino Vino. "Cela fait un moment que Marc voulait installer une terrasse en bord de Sambre mais c'était compliqué car cela dépend des voies navigables", explique Romain qui a fait ses armes là-bas avant de travailler chez Parfum de cuisine.

Ce Namurois passionné d'horeca a lancé ce concept d'une quinzaine de places avec un vin blanc, un vin rouge, un rosé, une bière locale, une bulle et quelques softs que l'on peut accompagner d'une pipe d'Ardennes, d'un saucisson, d'une tapenade ou des chips de Lucien à partager.

© Swijsen



"Les Namurois redécouvrent cette vue sur la Citadelle, qui est tout aussi belle côté Sambre que côté Meuse", souligne-t-il en espérant que d'autres horeca vont pouvoir faire revivre ce bord de Sambre qui souffre parfois d'une mauvaise image. Or, avec la destruction de la crèche, les lieux semblent assainis et les deux grands parasols comme les quelques tables confèrent un air de vacances à ce chemin de halage. D'ici à quelques mois, le téléphérique sera en fonction et un établissement horeca ouvrira ses portes dans la station basse, sans doute avec une terrasse.

Quid des bruits chantier sur la quiétude des lieux? "Ils ne sont pas gênants. Ils ne battent pas leur plein et puis on ouvre la terrasse à 14h30 alors qu'ils terminent en fin d'après-midi donc ce cela n'empêche pas de profiter du moment et du paysage", se réjouit Romain qui démarre un nouveau projet professionnel bientôt et cédera la place à quelqu'un d'autre pour le service.

La terrasse Romain pour vous servir, à hauteur de la place Maurice Servais en bord de Sambre, est ouvert 7 jours sur 7 lorsque la météo le permet, de 14h30 à 22h environ.

La terrasse de Demain

La terrasse côté Sambre du Delta, ancienne Maison de la Culture de Namur, est un spot Magnifique sur la Citadelle et la tortue de Jan Fabre. Le concept a évolué depuis la réouverture et le déconfinement. Ainsi, le grand espace intérieur est scindé entre le restaurant avec service à table et un comptoir où l'on va se servir des boissons locales et de la petite restauration avant d'aller se poser en terrasse. L'endroit a été totalement repris en main par Guillaume Gersdorff qui a lâché son restaurant en Brabant wallon pour se consacrer à cet endroit.

"Côté petite restauration, on propose un sandwich très particulier, inédit dans la région. Il s'agit d'un pain légèrement brioché et toasté avec des garnitures savoureuses et locales, comme de la truite saumonée. Il y a aussi une série de wecks salés et sucrée, à déguster seul ou à partager en repas, en apéritif ou en collation à tout moment entre 10h et minuit", explique le chef qui propose, côté comptoir comme coté restaurant, des suggestions en fonction de l'arrivage du jour, qu'il s'agisse des légumes de son propre potager ou des viandes, volailles et poissons de la région.

La Table et demain et Demain à main sont au sous-sol du Delta, entrée par l'avenue Golenvaux ou par la rue du Pont. Ouvert du mardi au samedi non stop à partir de 10h.

La terrasse de l'1Passetemps

Elle n'est pas nouvelle, mais tous les Namurois ne la connaissent pas. La terrasse de l'1Passetemps était la première à proposer de manger en extérieur avec une vue sur le côté Sambre de la Citadelle. Les jours de beau temps, la brasserie déploie ses tables et chaises qui cohabitent pacifiquement avec les piétons et cyclistes. Stéphane et Tony exploitent cet établissement situé dans l’ancienne Halle aux Grains de Namur, magnifiquement rénové par la régie foncière de Namur.

© Swijsen



On y déguste des bières locales, des vins au verre, des classiques de brasserie, des spécialités belges et même quelques plats avec des ingrédients namurois comme le Nam’burger avec du fromage de Maredsous et de la noix d'Ardennes grillée ou encore le pain de viande à la Namuroise au fromage de Maredsous avec une sauce à la Houppe.

L'1Passetems se trouve au niveau du milieu de la rue des Brasseurs en bord de Sambre et est ouvert du mardi au samedi à partir de 11h30 ainsi que le dimanche de 9h à 17h.