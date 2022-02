Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre de tués sur les routes de la province de Namur a sensiblement diminué en 2021 par rapport à 2020 : de 42 à 30 tués. Jamais le nombre de tués n'avait été aussi bas dans cette province. Le nombre d'accidents est, lui, en augmentation: +14%. Parmi les phénomènes préoccupants, notons la hausse de plus de 32% du nombre d'accidents impliquant un conducteur de cyclomoteur. Il y a par ailleurs eu une dizaine d'accidents avec une trottinette électrique.

Le nombre de tués en baisse; le nombre d'accidents en hausse

Le nombre de tués sur les routes a baissé dans toutes les provinces wallonnes mais c'est à Namur que cette diminution est la plus importante: de 42 à 30 tués. Grâce à cette diminution historique, la province atteint un niveau historiquement bas. Si on compare le nombre de tués sur les routes avec celui d'il y a 10 ans, on atteint une diminution de 65% ! Un bémol toutefois: le nombre de cyclistes tués est passé de 1 à 3. C'est la seule catégorie d'usager pour laquelle on note une hausse de nombre de tués.

Le nombre d'accidents est, quant à lui, en hausse de 14%. La hausse est la plus importante concerne les accidents impliquant un conducteur de cyclomoteur: +32%. Notons également une importante augmentation des accidents impliquant un piéton: +22%.

Il y a par ailleurs eu 10 accidents avec une trottinette électrique. C'est la 1re fois que le baromètre de l'institut Vias reprend aussi ces chiffres. Ce chiffre est toutefois une sous-estimation de la réalité car en cas de chute, par exemple, peu d'utilisateurs font appel à la police pour constater l'accident.