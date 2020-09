De nombreux citoyens et citoyennes manifestent leur souhait d’une gouvernance plus participative. La Ville de Namur a donc décidé de répondre à cet appel et a marqué fortement sa volonté d’accentuer la participation citoyenne. Afin de concrétiser cet objectif, un Échevinat de la Participation a été créé en début de législature pour favoriser l’implication des citoyen·ne·s au sein de leur commune. La participation se munit ainsi d’une vision, d’une systématisation et se dote de moyens tant humains que financiers.

De plus, La Ville de Namur lance son premier budget participatif et met à disposition des citoyen·ne·s la somme de 330.000€ à travers un appel à projets pour rendre « Namur, plus belle ensemble ! ». Ces projets, en plus d'avoir une visée participative et collaborative, devront toucher à l'une des thématiques suivantes : l’environnement, la dimension sociale ou le cadre de vie. Les projets couvrant simultanément ces trois thématiques seront privilégiés.

Afin de garantir pluralité, diversité et qualité des projets, et dès lors, assurer le succès de ce premier budget participatif, la Ville de Namur a pris le temps d’étudier la question et d’analyser les expériences menées dans différentes villes afin de tenir compte des initiatives positives et des risques à éviter. Pour ce faire, un Facilitateur a été désigné pour accompagner la démarche de mise en œuvre et aider les participant·e·s à construire leur projet depuis sa création jusqu’à sa réalisation. L’objectif étant qu’un maximum de projets soient retenus afin d’être soumis au vote des citoyen·ne·s et du jury d’expert·e·s indépendant·e·s.

La première étape de ce processus est la soirée de lancement de ce jeudi 24 septembre à 19h sur la chaîne youtube de la ville. Elle aura pour but de présenter le budget participatif aux Namurois et Namuroises, de les informer des modalités de participation, et de répondre à leurs questions.