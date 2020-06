Province de Namur : les 35 mesures du Bureau Economique pour soutenir la relance © D.R. Namur Lefèbvre Patrick

Covid-19 : 2 700 000 euros sont mobilisés pour aider les secteurs économique et touristique. Le plan est décliné autour de deux axes. Le premier concerne le soutien à la relance économique de la province en général, avec notamment une opération de communication sur l’ensemble des aides disponibles, la mise en route d’un helpdesk en ligne ou l’accompagnement des producteurs locaux en circuits courts. Le second axe concerne plus spécifiquement le secteur touristique