Son chapiteau, pour faire la fête, sur la place d’Armes sera à nouveau de la partie, accessible librement du petit-déjeuner au goûter et sur pass sanitaire dès 17h30 pour les soirées, projections spéciales et concerts.

Au niveau de l’affiche, pas moins de 113 courts et longs métrages, documentaires ou fictions, seront diffusés, visitant toute la francophonie: d’Haïti au Cambodge en passant par le Niger et les incontournables Belgique, France, Québec et Roumanie. La Flandre sera également au rendez-vous.

Si Yolande Moreau présidera le jury court-métrage, les rennes de la compétition long-métrage seront confiées à Thomas Lilti, le médecin devenu cinéaste (Hippocrate, Médecin de campagne), aux côtés de quatre autres professionnels tous azimuts du Septième Art, dont Anne Marivin, la pétillante actrice vue dans Bienvenue chez les Ch’tis ou Les petits mouchoirs.

Parmi les autres stars attendues à Namur, au fil des projections au Caméo et au Delta, citons Leila Bekhti et Damien Bonnard (pour le film d’ouverture Les intranquilles de Joachim Lafosse), Virginie Efira, Guillaume Canet (une rencontre avec le réalisateur-acteur sera proposée le mercredi 6 octobre), Michèle Laroque ou encore Alysson Paradis. D’autres pourraient venir compléter ce planning.