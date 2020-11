Le tribunal correctionnel de Namur a condamné, jeudi, trois ressortissants des Pays-Bas qui ont vendu de la cocaïne et de l'héroïne à Namur, entre le 12 et le 17 juin 2020, à des peines de 37 mois de prison avec un sursis pour les deux tiers de la peine.

Seul l'un des trois prévenus a reconnu les faits. Les autres affirmaient qu'ils étaient venus à Namur dans un but touristique. Ils ont néanmoins été interpellés en flagrant délit après une journée d'observation policière lors de laquelle ils ont fourni une demi-douzaine de clients. Le parquet de Namur avait requis quatre ans de prison pour chacun des prévenus, évoquant un véritable système de call center basé aux Pays-Bas. "Les acheteurs appellent là-bas et récupèrent la marchandise à Namur. Ces contacts sont des jeunes recrutés aux Pays-Bas et envoyés à Namur. Cette "filière hollandaise" opère depuis 2015 », précisait-il à l'audience.