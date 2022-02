Michaël, né en 1978, reconnaît avoir un réel problème avec l’alcool. Mais buvait-il réellement toutes les bouteilles qu’il volait ? C’est peu probable, vu les quantités, estime le ministère public.

En septembre et octobre 2021, le prévenu a multiplié les vols à l’étalage, dans des supermarchés et des commerces de proximité des régions d’Andenne et de Gembloux. Le 7 septembre, 19 bouteilles d’alcool ont été dérobées à Gembloux. Le 10 septembre, il quittait un magasin avec 10 bouteilles, alors qu’il en emportait 9 sans payer le 29 septembre. Des pulls, du parfum, du dentifrice, de la nourriture ont aussi été dérobés.

Condamné à 4 ans avec sursis pour un vol avec violence, le prévenu s’est par la suite vu infliger des peines de 36 mois, 18 mois et de 2 ans. Condamné la dernière fois en juin 2021, il récidivait en septembre. “Je réclame 37 mois, car en-dessous de 3 ans, les condamnés ne sont plus incarcérés et dans ce cas, il faut que cela cesse”, déclarait le substitut Seminara ce jeudi. “Le prévenu manipulait ses achats, entre un sac à dos et son sac de courses. Quand les vigiles l’interpellaient, il faisait un scandale et parlait de racisme.”

Une peine de probation autonome est plaidée par le conseil de Michaël.

Jugement le 24 mars.