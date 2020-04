En province de Namur, à ce jour, 1.361 personnes ont été cnfirmées positives au covid-19

La Belgique a enregistré 168 décès au cours des dernières 24 heures, ont indiqué lundi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien. Parmi les décès, 84 ont été déplorés en Flandre, 56 en Wallonie et 28 en Région bruxelloise. Il y a également eu 232 nouvelles hospitalisations lors des 24 dernières heures (total le plus bas depuis le rapport du 24 mars avec 216 hospitalisations). En revanche, 138 personnes ont pu quitter les hôpitaux. Sur les 168 nouveaux décès, 62 ont été enregistrés à l'hôpital, soit le nombre le plus bas depuis l'annonce du 26 mars (avec 42 décès) et 103 ont été recensés en maison de repos.

© Sciensano



Il y a désormais 4.920 personnes hospitalisées dont 1.071 en soins intensifs (-10). Parmi celles-ci, 760 (-61) nécessitent une assistance respiratoire.

Au cours des 24 dernières heures, 1.487 nouvelles infections ont été recensées sur un total de 8.118 tests, portant le total à 39.983 cas positifs depuis le début de l'épidémie sur un total de près de 162.000 tests réalisés.

© Sciensano



Depuis le début de la pandémie, un total de 5.828 décès ont été rapportés en Belgique, dont 47% à l'hôpital: 2.858 en Flandre (49%), 2.056 en Wallonie (35%) et 914 à Bruxelles (16%). Sur ce total, 2.716 sont des décès survenus à l'hôpital et ont été confirmés comme étant dus au nouveau coronavirus.

© Sciensano



En province de Namur, à ce jour, 1.361 personnes ont été cnfirmées positives au covid-19. Voici la ventilation par commune:

Anhée 18

Beauraing 13

Bièvre 9

Ciney 60

Dinant 19

Gedinne <5

Hamois 22

Havelange 23

Houyet 9

Onhaye 15

Rochefort 25

Somme-Leuze 12

Yvoir 44

Hastière 11

Vresse-sur-Semois <5

Andenne 82

Assesse 21

Eghezée 70

Floreffe 19

Fosses-la-Ville 25

Gesves

Namen 379

Ohey 7

Profondeville 34

Sombreffe 16

Sambreville 71

Fernelmont 15

Jemeppe-sur-Sambre 35

La Bruyère 25

Gembloux 89

Cerfontaine 8

Couvin 51

Doische <5

Florennes 20

Philippeville 9

Walcourt 34

Viroinval 12

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.