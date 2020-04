Il reconnaissait avoir véhiculé ses complices mais réfutait avoir volé

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de 37 mois de prison assortie d'un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive à l’encontre d’un prévenu ayant servi de chauffeur aux carteurs marseillais, qui se sont rendus coupables de nombreux vols par ruse de cartes de banque et d’argent en 2017 en Wallonie et à Bruxelles, le plus souvent au préjudice de personnes âgées ou vulnérables. Dans le cadre de cette association de malfaiteurs, qui a été jugée en novembre dernier, près de 250.000 euros auraient été dérobés.

Le prévenu, considéré comme le chauffeur de la bande, qui n’avait pas encore comparu devant le tribunal correctionnel, était en aveux des faits et reconnaissaitt avoir fait partie d’une association de malfaiteurs mais niait avoir réalisé les vols, même si il était présent dans les banques lorsque certains faits se sont déroulés. « Il n’était peut-être que chauffeur, mais sans lui, les vols ne se seraient pas déroulés vu qu’il avait le permis de conduire et une carte Visa permettant de louer les véhicules utilisés pour transporter les auteurs. », estimait le substitut Seminara, qui réclamait 40 mois de prison à l’encontre du prévenu le 19 mars dernier.