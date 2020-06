Les sociétés namuroises Eventmore et Audio+ s'associent pour proposer aux Namurois du divertissement 100% safe

Il n'y aura pas de Verdur, pas de Solidarités, pas de gros événements estival à la Citadelle de Namur cette année. Mais de jeunes entrepreneurs du cru se bougent pour proposer du divertissement compatible avec la crise actuelle et les mesures sanitaires. C'est ainsi qu'un cinéma drive in sera proposé sur l'Esplanade de la Citadelle, du 1er au 19 juillet prochains. Les organisateurs ont dû changer de dispositions plusieurs fois à mesure que le conseil de sécurité annonçait ses décisions. Ils ne devraient plus modifier leurs plans désormais.

© Avatar



Le principe est simple: les portes ouvrent à 18h et la première séance démarre à 20 heures. 160 voitures (avec 2, 3, 4 ou 5 personnes d'un même foyer à bord: l'entrée se paie au véhicule, pas au spectateur) se garent face à un écran géant de 100 mètres carrés et se connectent avec leur radio sur la fréquence FM qui leur permettra d'avoir le son. S'ils veulent consommer une boisson, une glace ou des friandises, ils passent commande par sms ou via une appli et un steward leur apporte à la voiture. Après le film, les voitures quittent le site et d'autres s'installent pour la deuxième séance qui démarre à 22h30.

© Bohemian Rapsody



Les organisateurs et le collège qui a marqué son accord ne voient que des avantages à cette proposition pour distraire les namurois. La sortie en couple, entre amis ou en famille permet de renouer avec le cinéma, de profiter de la magnifique vue et du coucher de soleil depuis la Citadelle sans pour autant prendre de risque sanitaire et en respectant les obligations en vigueur. Les seules sorties de la voiture permises sont pour aller aux toilettes et avec un masque. Il n'y a pas de diffusion de bande-son à l'extérieur des véhicules, ce qui évite les nuisances sonores et le son répercuté par les cours d'eau. Et c'est l'occasion pour plusieurs partenaires namurois de faire leur promotion. Un goodies bag avec une boisson, un chips et d'autres gadgets sera d'ailleurs distribué à l'entrée.

© Le Roi Lion



"Dans certaines organisations de cinéma en plein air, on accepte les piétons. Pas ici car c'est le principe de rester dans sa voiture - elles seront garées à 3 mètres l'une de l'autre - qui permet de respecter les consignes de distance sanitaire", explique Vincent Larchanché d'Eventmore. Ce qui l'a motivé ainsi que ses associés? "Nous sommes deux sociétés d'événement qui sommes à l'arrêt depuis mars et nous avions envie de faire bouger le Namurois même si les circonstances ne sont pas idéales pour exercer au mieux notre métier", explique Vincent Larchanché qui se réjouit cependant de pouvoir organiser ce cinéma drive-in à cet endroit emblématique de Namur.

© Titanic



"L'écran sera situé sur l'un des côtés du pavillon de l'expo de Milan. On a opté pour l'écran LED plutôt que la projection sur toile pour ne pas être tributaire de la luminosité et ne pas devoir attendre que le soleil soit couché", souligne celui qui nous révèle une partie de la programmation: Titanic, A star is born, Bohemian Rapsody, Dikkenek, Le Roi Lion, Avatar... "On a choisi des films cultes ou des classiques qu'on avait envie de revoir sur grand écran, des films qui se prêtent bien à une diffusion en plein air. On envisage aussi de proposer des séances en fin d'après-midi pour un public familial", sourit-il.

© DR



L'organisation semble avoir tout prévu: arrivée par la Merveilleuse et sortie par la route des Panoramas afin de fluidifier le trafic au maximum. La réservation se fera via le site et les points de vente Night and day. Tarif: 25€ par voiture. La billetterie et la programmation complète seront dévoilées dans quelques jours.