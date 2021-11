Ce 28 novembre, les professionnels d’aide et de soin de la première ligne (médecins généralistes, infirmier.es, dentistes, pharmacien.nes, aides-soignant.es et familiales, kinés...) pourront venir recevoir leur troisième dose de vaccin au centre de vaccination AGHHN à la Clinique Saint-Luc Bouge.

Pour rappel, le centre de vaccination a été l’un des premiers en Wallonie à vacciner la première ligne en févier dernier. Cette initiative a pour pour but de faciliter l’accès à la troisième dose pour les professionnels d’aide et de soin de la première ligne. Ceux-ci sont invités à s’incrire via la plateforme officielle Doclr.