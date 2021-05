Marc Vinderick, un Namurois de 54 ans, s’est pris de passion pour le vélo en mars 2020. Il a roulé 4.500 kilomètres en neuf mois. Il s’est alors dit qu’il pourrait réaliser un tour de Belgique pour soutenir une bonne cause. "J’ai discuté avec le pédiatre Christophe Chantrain, de Sainte-Elisabeth et il m’a parlé de l’ASBL Cap Espérance dont il est le vice-président", explique Marc. "L’objectif de cette association est d’améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents atteints d’une maladie du sang, d’un cancer ou d’une maladie immunitaire ainsi que celle de leur famille. C’est une cause qui me touche beaucoup. Pendant dix ans, j’ai géré le bar lors du rallye Télévie."

Concrètement, Marc va réaliser un parcours à vélo de 4.520 kilomètres. Il traversera toute la Belgique dans le but de récolter de l’argent au profit de l’ASBL. Vous pouvez soutenir son action en versant vos dons sur le compte de Cap Espérance BE44 0882 7969 4845 avec la communication Cap Espérance Tour. "Depuis janvier, j’ai accéléré la cadence, j’ai déjà roulé 4000 kilomètres mais là, je devrai parcourir un peu plus que cette distance sur un seul mois. Je partirai de Namur pour rejoindre Binche, en passant par Couvin. J’irai ensuite du côté de Veurne, Beveren, Liège, Houffalize et Florenville. J’ai pour l’instant dessiné six étapes de 140 à 180 kilomètres, que je peux effectuer en cinq à six heures. Il sera important que je les termine le plus tôt possible pour pouvoir me reposer le soir, voire me faire masser."

C’est que le quinquagénaire namurois partira seul à l’aventure, avec son sac à dos, un minimum d’équipement et sans aide logistique. "J’ai un accord avec les Auberges de Jeunesse de Belgique qui m’accueilleront gratuitement mais j’ai aussi de la famille un peu partout en Belgique. Tous les jours, je ferai un post sur les réseaux sociaux pour donner de mes nouvelles."

Marc n’a pour l’instant aucune idée de la somme qu’il pourrait récolter. "J’espère évidemment le plus possible mais que cela soit 5.000 ou 10.000, peu importe. Cela apportera aussi de la visibilité à l’ASBL mais si vous faites ma publicité, il n’y a aucune raison que cela ne fonctionne pas (il sourit)."

Le 31 juillet, le cycliste vous donne d’ores et déjà rendez-vous au Ratin-Tot pour clôturer en beauté son périple.

Grégory Piérard