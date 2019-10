Il avait tiré au fusil à pompe sur un ami d'enfance !

Ce jeudi, tribunal de Namur a condamné Sadri U à une peine de prison de 4 ans de prison assortie d’un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive, pour une tentative d’assassinat, requalifiée en tentative de meurtre, commise à Namur le 1er novembre 2018 sur un de ses amis, Kutjim C .

C’est un litige relatif à l’achat d’une Renault Megane pour un montant de 800€ qui opposait les deux hommes. La victime servait d’intermédiaire avec un vendeur bruxellois. 4 mois plus tard, alors que la voiture était payée, le prévenu n’avait toujours pas pu prendre possession de celui-ci.

Les deux hommes se sont croisés Boulevard de Meuse à Jambes le 1er novembre. Le prévenu sort armé d’un fusil à pompe. Il donne un coup avec le canon dans la vitre de la voiture de son ami puis le frappe à l’épaule. Kutjim se retourne et un coup part, à bout portant ,dans l’arrière de l’épaule gauche de la victime. L’auteur du coup de feu va ensuite cacher l’arme au bord d’une route, emballée dans une couverture.

Interrogé, Sadri confiait : "J’avais l’arme dans ma voiture depuis 4 jours car mes parents me rendaient visite et je ne voulais pas qu’ils tombent dessus chez moi, je voulais la remettre à Kutjim. Quand on s’est vu, je me suis emporté. Je ne voulais pas tirer mais il a voulu écarter le canon et le coup est parti tout seul"

Au civil, il devra verser une somme provisionnelle de 2500 euros. Une expertise médicale devra être réalisée. L’arme utilisée est confisquée