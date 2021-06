Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de quatre ans de prison à l'encontre d'un prévenu accusé du braquage de deux magasins de nuit.

L'auteur, en état de récidive, a braqué un premier commerce à Temploux le 24 janvier dernier et est reparti avec 600 euros. Le 23 février, environ 300 euros ont été dérobés dans un magasin du même type. Dans les deux cas, il a fait croire qu'il était armé et était masqué. Le Gembloutois avait déjà été condamné par le passé à une peine de cinq ans avec sursis et explique avoir agi de la sorte pour financer sa consommation quotidienne d'héroïne.