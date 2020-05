Ils sont emballés individuellement, sont lavables, comportent une poche pour glisser un filtre et sont fournis avec une notice d'utilisation.

Alors que certaines communes ont eu la mauvaise surprise de ne pas être livrées. la ville de Namur a fourni 100% des pharmacies situées sur son territoire grâce à un partenariat efficace avec l’Union royale pharmaceutique de la Province de Namur (URPPN), "Nous avions lancé la première commande de masques certifiés Afnor avant que le fédéral annonce quel était son choix. C'est un soulagement car le nombre d'avions diminue et parallèlement, leur cargaison doit augmenter tant tout le monde a commandé des caisses de masques", commente l'échevin en charge de la logistique Tanguy Auspert.

Concrètement, 40.000 masques ont été reçus et la plupart ont été livrés pour l'ouverture des pharmacies ce matin. "Nous en gardons un petit stock au cas où certaines tomberaient en rupture de stock. Si elles appellent, elles seront dépannées en 24 heures", explique Tanguy Auspert. Théoriquement, la ville de Namur recevra sa deuxième cargaison dans le courant de la semaine. Et une troisième quelques jours plus tard.

"Ce qui évite à la population de s’amasser à l’Hôtel de Ville. Ainsi, le citoyen pourra se rendre dans sa pharmacie habituelle afin de se procurer gratuitement les masques pour sa famille. Pour ce faire, chaque chef de ménage a reçu un courrier de la Ville accompagné d’un coupon. C’est muni de ce coupon et de sa carte d’identité (pas de copie !) que le chef de ménage se présentera auprès de son pharmacien."

"En fournissant un masque à un peu plus de 90.000 Namurois de 12 ans et plus, aux enfants de 6e primaire de toutes les écoles de tous les réseaux sur le territoire namurois, aux nouveaux arrivants dans la commune et aux enfants dont les parents ont la garde partagée, nous avons théoriquement besoin de moins de 100.000 masques, mais nous en avons commandé 150.000. Cela nous permettra d'en fournir au personnel communal et aux prestataires de soins comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises", souligne l'échevin tandis que la ville reçoit des demandes de toutes parts: maisons de repos privées notamment.

Outre les masques fabriqués par les couturières bénévoles avec du matériel fourni par la Ville, les masques achetés reviennent à moins de 2€ l'unité. "Même si 60% de la population environ est déjà équipée, ces masques lavables munis d'une poche serviront en renfort. Ils sont capables d'accueillir les filtres commandés par le fédéral", précise encore Tanguy Auspert dont les services ont été mis à l'épreuve par cette opération de distribution.

"Les hommes ont travaillé samedi et tôt ce matin pour assurer les livraisons à temps. Au service reprographie, il a fallu travailler 24heures sur 24 pour assurer l'impression des coupons d'échange pendant trois jours et demi dont tout le week-end précédent. Une fois que la machine est lancée, on ne sait pas l'arrêter. Il faut quelqu'un en permanence pour alimenter en papier, vider les bacs d'impression, résoudre les problèmes de bourrage..."

Depuis le début de la crise, le personnel de la logistique est sur le pont. "Nous avons heureusement pu bénéficier du renfort des sports, de la jeunesse et d'autres services pour assurer toutes nos missions", relate l'échevin, reconnaissant.