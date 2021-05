Trois dossiers concernant un même Couvinois né en 1962 avaient été traités par le tribunal correctionnel de Dinant, le 10 mars dernier. L’homme était poursuivi pour plusieurs faits de violence commis entre 2018 et 2020 à Philippeville. Ce mercredi matin, il a écopé d'une peine de 40 mois avec sursis probatoire.

Le prévenu était premièrement poursuivi pour avoir porté un coup de boule à un autre individu, le 18 mai 2018 dans un café de Philippeville. Résultat plaie ouverte de 4cm au niveau de l’arcade pour la victime.

Les seconds faits ont été commis les 26 mai et 13 juillet 2018 à l’égard de policiers. La police a tout d’abord été appelée pour un accident de la route dans lequel le prévenu était impliqué avec son camion. Il était ivre et agressif. Insultes, menaces et coups ont plu pendant leur intervention. Moins de deux mois plus tard, il a recommencé lorsque des policiers sont intervenus à son domicile car il venait de gifler sa compagne.

Les derniers faits étaient relatifs à des violences conjugales et à un viol commis sur sa compagne. Lui, parlait d’une relation consentie malgré la plainte précise de sa compagne de l’époque.