Pour les avocats de deux prévenus, il n'y avait pas d'association, juste de la toxicomanie entre amis

Le parquet de Namur a réclamé jeudi devant le tribunal correctionnel une peine de prison ferme de 40 mois à l’encontre d’un dealer de la région namuroise. 40 mois sont également réclamés à celui qui est présenté comme son associé, sans que le parquet ne s’oppose à un éventuel sursis pour ce qui excède la détention préventive.

Les deux prévenus sont accusés de vente de stupéfiants en association entre juin 2018 et juin 2019. Il est reproché au premier prévenu d’avoir vendu 265 grammes d’héroïne, 13 grammes de cocaïne, 227 grammes de cannabis, mais aussi d’avoir détenu près de 2,125 kilos de cocaïne. Celui-ci reconnaît une partie des faits mais réfute avoir vendu de l’héroïne. Il reconnaît la détention de la cocaïne mais affirme qu’elle ne lui appartenait pas et qu’il la gardait « pour quelqu’un d’autre ». Le calcul de l’actif illicite le concernant s’élève à 11.930 euros.

Le second prévenu est accusé d’avoir vendu 70 grammes de cocaïne, et 177 grammes de cannabis. Il affirme qu’il vendait seul et qu’aucune association n’existait entre lui et celui qui est présenté comme son complice. L’actif illicite le concernant est évalué à 6380 euros.

Le parquet, qui estime qu’il y avait bien association entre les deux auteurs, réclame 40 mois de prison ferme à l’encontre du premier prévenu, qui a déjà 2 antécédents spécifiques en matière de stupéfiants et a déjà été condamné dans ce cadre à une peine de 40 mois assortie d’un sursis pour la moitié. Le parquet réclame 40 mois à l’encontre du second prévenu, sans toutefois s’opposer à un sursis pour ce qui excède la détention préventive effectuée. Le ministère public laisse à l’appréciation du tribunal les demandes de confiscation par équivalent des actifs illicites.

L’avocat du premier prévenu plaide un sursis probatoire pur ce qui excède la détention préventive de 9 mois déjà effectuée pour son client. Il demande au tribunal de réduire la période infractionnelle, de ne pas retenir la circonstance d’association entre les deux hommes. « Il s’agissait de deux amis qui partageaient leur toxicomanie. Leur trafic était de faible ampleur », a déclaré Me Gruslin. L’avocate du second prévenu, Me Fery, réfute également l’association de malfaiteurs et plaide une peine de travail pour son client.

Jugement le 20 avril.