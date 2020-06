Le premier marché, pour 40 000 €, grâce à un subside exceptionnel du Commissariat général au Tourisme pour définir une image cohérente du nouveau territoire de la Maison du tourisme Vallée de la Meuse Dinant-Namur.

Il faut tout d’abord établir un profil du territoire notamment en répondant à la question "En quoi notre territoire est la capitale du monde ?"

"Lorsqu’on fait l’inventaire de notre patrimoine historique et religieux riche de 5 abbayes, 2 citadelles, 12 châteaux forts, de nos cours d’eau, de nos 5 ports de plaisance et des activités fluviales, de tous les sports et loisirs en plein air, de nos 19 musées et 29 attractions touristiques, de nos 5 000 lits reconnus par le CGT, de nos 5 brasseries, 5 domaines viticoles et 19 produits de bouche, notamment, il est possible de développer une offre qui attire tous les types de publics", énumère Anne Barzin, présidente de la MT Dinant/Namur.